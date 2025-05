Rapinò coppia di pisani con siringa | condannato a 4 anni e 10 mesi

Un episodio di violenza ha scosso Pisa lo scorso settembre, quando un uomo ha rapinato una coppia puntando loro una siringa. Dopo un processo, è stato condannato a 4 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione. L'incidente, avvenuto in piazza della Pera, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e messo in luce i problemi legati alla sicurezza nella città.

Pisa, 27 maggio 2025 – La siringa puntata e l’aggressione. Condannato a 4 anni e 10 mesi e 20 giorni l’uomo che aveva rapinato in piazza della Pera (altezza via San Bernardo), a pochi minuti dalle 19 di un lunedì di settembre 2024, una coppia di pisani. Marito e moglie stavano passeggiando. «L’uomo – aveva raccontato il marito – prima l’ha minacciata con la siringa, poi l’ha strattonata tirando il suo zaino e facendola cadere per terra». I due erano riusciti a stento a capire quello che stava succedendo. Ma per fortuna erano intervenuti altri presenti. «Un giovane in particolare, di origine straniere – aveva aggiunto ancora il marito che ha poi presentato denuncia ai carabinieri – lo ha braccato e bloccato buttando a terra l’aggressore, ma quest’ultimo è riuscito a strapparle la borsa e a scappare»... 🔗 Leggi su Lanazione.it