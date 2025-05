Rapina nella villa di Annamaria Bernardini De Pace | custode sequestrato e ferito

Nella notte tra il 22 e il 23 maggio, la villa dell'avvocata Annamaria Bernardini De Pace a Montemarcello è stata teatro di una violenta rapina. Tre uomini, ancora in ibernazione, hanno fatto irruzione nella proprietà, sequestrando e ferendo il custode. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nella zona e sull'incremento della criminalità.

Colpo notturno nella residenza di Montemarcello. Violenta rapina nella notte tra il 22 e il 23 maggio nella villa di Annamaria Bernardini De Pace ad Ameglia, in provincia di La Spezia. Tre uomini, ancora non identificati, sono penetrati nella proprietà dell'avvocata e nota giudice televisiva di "Forum", aggredendo e sequestrando il custode per ottenere accesso a denaro e oggetti di valore. Il bottino è stato di poche migliaia di euro, ma i malviventi hanno causato danni ingenti alla villa, distruggendo mobili e suppellettili in segno di frustrazione. Il valore stimato dei danni supera i 100mila euro...