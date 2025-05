Rapina nei pressi del lungomare nel corso della festa scudetto | arrestati due giovani

Nel corso delle celebrazioni per il festeggiamento dello scudetto, due giovani di Ercolano, di 18 e 23 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per rapina e tentata estorsione. L’operazione è avvenuta nelle vicinanze del lungomare di Napoli, grazie a un efficace dispositivo di sicurezza attivato dalla Questura per garantire la tranquillità dei festeggiamenti.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto nel pomeriggio di lunedì due giovani di Ercolano, rispettivamente di 18 e 23 anni, per rapina e tentata estorsione. In particolare, nell'ambito del dispositivo di sicurezza posto in essere dalla Questura di Napoli, in occasione dei festeggiamenti della...

