Rapina in un benzinaio vicino a Roma | ucciso a coltellate un dipendente di 35 anni

Una drammatica rapina ha scosso Tor San Lorenzo, vicino Roma, dove un dipendente di 35 anni di origini indiane è stato tragicamente ucciso a coltellate. L'incidente è avvenuto in una stazione di servizio Toil, poco prima delle 12, quando due assalitori, fuggiti a bordo di una moto, hanno perpetrato il crimine. Le autorità sono attualmente impegnate nelle indagini per catturare i responsabili.

Un uomo di 35 anni di origini indiane, dipendente di una stazione di servizio Toil, è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rapina messa a segno da due persone che sono scappate in sella a una moto. È accaduto poco prima delle 12 a Tor San Lorenzo, sul litorale romano, dove è subito accorso il personale del 118 che, per circa un'ora, ha provato a rianimarlo. I tentativi si sono però rivelati inutili. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Anzio che hanno avviato le indagini diramando le ricerche di due persone viste fuggire a bordo di una moto e predisponendo posti di blocco in tutta l'area...