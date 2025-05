Rapina e tentata estorsione durante festa scudetto due arresti

Durante i festeggiamenti per lo scudetto, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani di Ercolano, di 18 e 23 anni, per rapina e tentata estorsione. L'intervento è avvenuto nel contesto delle misure di sicurezza implementate dalla Questura di Napoli, mirate a garantire la tranquillità dell'evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani di Ercolano, rispettivamente di 18 e 23 anni, per rapina e tentata estorsione. In particolare, nell'ambito del dispositivo di sicurezza posto in essere dalla Questura di Napoli, in occasione dei festeggiamenti della squadra partenopea per la vittoria di Campionato sul lungomare Caracciolo e zone limitrofe, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in via Giorgio Arcoleo per la segnalazione di due giovani, già fermati da personale del Reparto Mobile di Napoli, che avevano perpetrato una rapina ai danni di un uomo...

