Rapina choc nella villa di Bernardini De Pace | cos’hanno fatto i ladri

Un tranquillo angolo della Liguria è stato scosso da una rapina shock che ha colpito Bernardini De Pace, una figura nota nel panorama legale italiano. In una notte da incubo, tre ladri armati hanno fatto irruzione nella sua villa, seminando paura e violenza. Scopriamo i dettagli di questo inquietante evento che ha scosso la comunità locale.

Un piccolo angolo di tranquillità in Liguria è stato improvvisamente sconvolto da un evento di violenza inaudita, colpendo una delle figure più celebri del mondo legale italiano. Durante una notte che sembra uscita direttamente da un incubo, tre individui armati hanno fatto irruzione nella villa di Annamaria Bernardini De Pace, nota matrimonialista e per lungo tempo suocera dell’attore Raoul Bova. La residenza, situata nella frazione di Montemarcello nel comune di Ameglia, è stata teatro di un vero e proprio assalto. Leggi anche: “Piazzapulita”, lite tra Raimo e Bernardini de Pace: “Imbarazzante” Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita crolla e si lascia andare dopo l’eliminazione: cosa ha confessato Rapina nella villa di Annamaria Bernardini De Pace... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Rapina choc nella villa di Bernardini De Pace: cos’hanno fatto i ladri

