Rapina al distributore di Ardea | benzinaio ucciso a coltellate Si cercano 2 uomini fuggiti in moto

Un tragico episodio si è verificato ad Ardea, dove un benzinaio di 35 anni è stato ucciso a coltellate durante una rapina. Nonostante i tentativi di soccorso, l'uomo, dipendente della Toil, è deceduto sul luogo del crimine. Le autorità stanno attualmente cercando due uomini che sono fuggiti a bordo di una motocicletta. L'episodio ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza.

Roma, 27 maggio 2025 – È morto accoltellato durante una rapina al distributore di benzina dove lavorava. Inutili disperati tentativi di soccorso, andati avanti per oltre un'ora: l’uomo – un 35enne di origine indiana, dipendente della Toil – è deceduto sul posto. È successo questa mattina, poco prima delle 12, in via delle Pinete, a Tor San Lorenzo, nei pressi di Ardea. Aperte le indagini, è scattata la caccia all’uomo: si cercano due persone che alcuni testimoni avrebbero visto fuggire a bordo di una moto. Posti di blocco sono stati predisposti in tutta la zona tra Roma e Ardea. Il 35enne ha cercato di reagire... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano 2 uomini fuggiti in moto

