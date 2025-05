Rapina al distributore benzinaio ucciso a coltellate Caccia a due banditi

È accaduto ad Ardea (Roma) intorno alle 12. La vittima, che ha provato ad opporsi alla rapina, aveva 35 anni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rapina al distributore, benzinaio ucciso a coltellate. Caccia a due banditi

