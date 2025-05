Rapina a un distributore di benzina ad Ardea | accoltellato a morte un dipendente 35enne Caccia a due banditi alle porte di Roma

Una rapina al distributore di benzina di Ardea si è tragicamente conclusa con la morte di un dipendente 35enne, accoltellato dai banditi. Nonostante i tentativi di soccorso durati oltre un'ora, l'uomo è deceduto, suscitando un'immediata caccia ai responsabili alle porte di Roma. L'episodio ha scosso la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza nell'area.

Accoltellato durante una rapina al distributore di benzina dove lavorava, è morto poco dopo nonostante oltre un?ora di disperati tentativi di soccorso. La vittima è un uomo di 35... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rapina a un distributore di benzina ad Ardea: accoltellato a morte un dipendente 35enne. Caccia a due banditi alle porte di Roma

