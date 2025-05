Rapina a un distributore benzina vicino Roma | morto accoltellato un dipendente è caccia ai killer

Una rapina in un distributore di benzina vicino Roma si è trasformata in una tragedia: un dipendente di 35 anni, di origine indiana, è stato fatalmente accoltellato durante l'assalto. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per lui non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine sono ora impegnate nella caccia ai responsabili di questo violento crimine.

È stato accoltellato durante la rapina al distributore di benzina dove lavorava. Inutili i disperati tentativi di soccorso, andati avanti per oltre un'ora. L'uomo, un indiano di 35... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rapina a un distributore benzina vicino Roma: morto accoltellato un dipendente, è caccia ai killer

