Rapina a un distributore ad Ardea | benzinaio ucciso a coltellate Banditi in fuga

Una rapina violenta ha sconvolto Ardea, dove un benzinaio di 35 anni, di origini indiane, è stato tragicamente ucciso a coltellate. L'aggressione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, probabilmente durante un tentativo di reazione da parte della vittima. La notizia ha provocato un malore alla moglie e al fratello del defunto, mentre i banditi sono attualmente in fuga.

L'aggressione poco dopo mezzogiorno. Il benzinaio, 35enne di origini indiane, è stato colpito forse dopo un tentativo di reazione. Malore per la moglie e il fratello della vittima...

