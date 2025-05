Rapina a un distributore ad Ardea | benzinaio ucciso a coltellate Banditi in fuga | Nahid Miah | i lavori i 2 figli piccoli

Tragedia ad Ardea, dove un rapinatore ha assassinato un benzinaio di 35 anni, Nahid Miah, colpendolo a coltellate durante una rapina in un distributore. L'aggressione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, probabilmente in seguito a un tentativo di reazione da parte della vittima. La situazione ha provocato un malore per la moglie e il fratello di Miah, lasciando due figli piccoli nel dolore e nella paura.

L'aggressione poco dopo mezzogiorno. Il benzinaio, 35enne di origini indiane, è stato colpito forse dopo un tentativo di reazione. Malore per la moglie e il fratello della vittima...

