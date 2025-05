Rapina a distributore di benzina ad Ardea | ucciso un 35enne

Un tragico evento ha scosso Tor San Lorenzo, vicino ad Ardea, dove un dipendente di un distributore di benzina è stato ucciso in una rapina. La vittima, un uomo di 35 anni di origini indiane, è stato accoltellato intorno alle 12, e i tentativi di soccorso sono stati vani. L'episodio ha suscitato shock e indignazione nella comunità locale.

Il dipendente di un distributore di carburanti è stato ucciso in una rapina È successo a Tor San Lorenzo, nei pressi di Ardea in provincia di Roma. La vittima, un uomo di 35 anni di origini indiane, è stata accoltellata questa mattina poco prima delle 12. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte del personale... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rapina a distributore di benzina ad Ardea: ucciso un 35enne

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, rapina in un distributore di benzina: un 35enne muore accoltellato; Rapina a mano armata a un distributore di benzina, portati via 700 euro; Rapina in distributore benzina vicino Roma, un morto; Rapina al distributore di benzina sulla statale 652: indagano i carabinieri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rapina a un distributore di benzina ad Ardea: ucciso un dipendente 35enne. Caccia a due banditi alle porte di Roma - Accoltellato durante una rapina al distributore di benzina dove lavorava, è morto poco dopo nonostante oltre un’ora di disperati tentativi di soccorso. La vittima è un uomo di ... 🔗Si legge su msn.com

Rapina a un distributore benzina vicino Roma: morto accoltellato un dipendente, è caccia ai killer - È stato accoltellato durante la rapina al distributore di benzina dove lavorava. Inutili i disperati tentativi di soccorso, andati avanti per oltre un'ora. L'uomo, un indiano di ... 🔗Segnala msn.com

Rapina a distributore di benzina sul litorale romano, 35enne muore accoltellato - L'aggressione è avvenuta a Tor San Lorenzo. L'uomo di 35 anni è stato accoltellato dai rapinatori. Soccorso dagli operatori del 118, il dipendente è morto per la gravità delle ferite riportate ... 🔗Lo riporta msn.com