Raphael Gualazzi | Note e immagini vanno insieme Vorrei regalare tanta leggerezza L’Eurovision? C’è chi lo odia chi lo ama Ma tutti lo guardano E ne parlano

Raphael Gualazzi si prepara a incantare il pubblico del Teatro Parenti con un concerto che celebra la sua versatilità artistica. In un viaggio musicale che unisce orchestra, quintetto e la pura intimità di piano e voce, l'artista desidera regalare momenti di leggerezza e celebrare l'importanza della musica. Tra critiche e apprezzamenti, l'Eurovision rimane un evento che unisce, e Gualazzi è pronto a sorprendervi.

Milano – Raphael uno e trino. Per rileggere il suo repertorio, infatti, Gualazzi sceglie quest’anno tre forme diverse: con l’orchestra, col Quintetto, e quella più “nature” piano e voce. Il concerto in calendario domani al Teatro Parenti sotto l’egida de La Milanesiana l o mostra proprio in questa veste, solo davanti alla tastiera, alle prese con i sogni e le suggestioni di quei mondi in bilico sulle sue canzoni. “Da appassionato della musica in tutte le sue sfaccettature, mi piace essere stimolato da situazioni differenti che mi portano a suonare in modi differenti” ammette il pianoman di Urbino, 43 anni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it