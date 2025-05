RaiSport la redazione ha respinto il piano editoriale di Paolo Petrecca

La redazione di Rai Sport ha bocciato il piano editoriale presentato dal direttore Paolo Petrecca, attraverso una votazione interna. La decisione, che segna un momento cruciale per la programmazione della testata sportiva, è avvenuta alla presenza della commissione elettorale, composta dai giornalisti Maurizio Colantoni e altri membri del Comitato di Redazione.

La redazione di Rai Sport ha respinto, con una votazione interna, il piano editoriale proposto dal direttore Paolo Petrecca. Il conteggio dei voti si è svolto oggi alla presenza della commissione elettorale, formata dai giornalisti Maurizio Colantoni, in rappresentanza del Comitato , e Pascal Alia, fiduciario di Milano, che ha aggiunto le schede milanesi all’urna romana. Su 104 aventi diritto al voto, hanno partecipato in 95: 36 i voti favorevoli, 51 quelli contrari, con 8 schede bianche e nessuna nulla. Il risultato ha portato al rigetto del piano, che dovrĂ essere riformulato nei prossimi giorni e sottoposto a una nuova votazione da parte della redazione... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - RaiSport, la redazione ha respinto il piano editoriale di Paolo Petrecca

Su questo argomento da altre fonti

Un’altra batosta per Petrecca: la redazione RaiSport boccia il suo piano editoriale - L’ex direttore di RaiNews ha preso il posto di Volpi. Su 95 votanti, più della metà (51) ha detto no. È la seconda volta in due mesi ... 🔗Secondo repubblica.it

Rai: Ruotolo, 'Petrecca sfiduciato da Rai Sport, si dimetta' - Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Lo hanno spostato da RaiNews24 allo Sport per i troppi danni fatti. Ma la redazione di RaiSport non vuole Paolo Petrecca come direttore e così ha bocciato a larga maggiora ... 🔗Segnala lanuovasardegna.it

Il Cdr di Raisport: nessun clima di conflittualità in redazione - (AGI) L’assemblea di Raisport “respinge con fermezza cio’ che e’ apparso su alcuni organi di informazione e che delinea un clima di conflittualita’ in relazione a ipotesi sulle trasmissione sportive ... 🔗Lo riporta primaonline.it