Ragazzino sbatte la testa e perde i sensi mentre gioca a basket

Ieri, lunedì 26 maggio, il campo da basket delle scuole medie di Vigolo Vattaro è stato teatro di attimi di panico quando un ragazzino di 13 anni, mentre giocava, è caduto all’indietro, sbattendo la testa e perdendo i sensi. I soccorsi sono stati attivati immediatamente per garantire la sicurezza del giovane studente e prestare le necessarie cure.

Sono stati momenti di panico assoluto quelli vissuti ieri, lunedì 26 maggio, alle scuole medie di Vigolo Vattaro. Un giovane studente di 13 anni stava giocando a pallacanestro, quando è caduto all’indietro, sbattendo la testa e perdendo i sensi. I soccorsi sono stati chiamanti tempestivamente... 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Ragazzino sbatte la testa e perde i sensi mentre gioca a basket

Ne parlano su altre fonti

?? Ragazzino sbatte la testa e perde i sensi mentre gioca a basket. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perde il controllo dello scooter, cade a terra e sbatte violentemente la testa: morto ragazzo di 22 anni - Avrebbe perso il controllo del suo scooter e sarebbe caduto a terra sbattendo violentemente la testa al suolo. Soccorso dal 118, il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Un ragazzo di ... 🔗Da fanpage.it

Colpito con un pugno cade e sbatte la testa, grave giovane - Un giovane, non ancora ventenne, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi dove è stato operato alla testa dopo essere stato aggredito nella tarda serata di ieri Prato da un uomo poi fu ... 🔗Lo riporta ansa.it

Si tuffa e sbatte la testa, muore 15enne - Il ragazzo ha sbattuto la testa contro una roccia e non è più ... Federico Lorenzini -, quando giovani vite come questa si perdono si perde una parte di noi, di una comunità in cui questi ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it