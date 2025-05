Raffaele Sollecito ospite da Fedez | Tanti errori sul caso Meredith lo sperma sul cuscino mai analizzato

Raffaele Sollecito, ospite di Fedez, torna a parlare del caso Meredith Kercher, rivelando errori clamorosi nelle indagini, come l'assenza di analisi sullo sperma trovato sul cuscino. Il 6 novembre 2007, giorno del suo interrogatorio, rappresenta per lui un ricordo doloroso. Assolto in Cassazione, Sollecito ripercorre la sua drammatica esperienza legata a un caso che ha sconvolto l'Italia e il mondo intero.

La notte del suo interrogatorio, il 6 novembre 2007, è stato "uno dei giorni più tristi in assoluto". A parlare è Raffaele Sollecito, assolto in Cassazione per l'omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher avvenuto il 1° novembre 2007 a Perugia. L'ingegnere ha ripercorso il caso... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Raffaele Sollecito ospite da Fedez: "Tanti errori sul caso Meredith, lo sperma sul cuscino mai analizzato"

Il caso Meredith/Amanda Knox con Raffaele Sollecito e Francesca Florio | Pulp Podcast #25