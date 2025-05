Rafah folla assalta sito distribuzione aiuti | spari in aria per disperdere la folla

A Rafah, la tensione è esplosa quando una folla affamata ha assaltato un centro di distribuzione di aiuti alimentari, costringendo le autorità a sparare in aria per disperdere la massa. Con l'annuncio della sospensione della distribuzione, molti temevano di rimanere senza cibo, scatenando il caos e la frenesia tra coloro in cerca di assistenza.

Quando i dipendenti hanno annunciato che la distribuzione si sarebbe interrotta alle 17:30 per poi riprendere domani mattina, il caos si è impossessato della situazione. Coloro che rischiavano di rimanere a mani vuote hanno iniziato a prendere d'assalto il centro, cercando di mettere le mani sui pacchi di razioni rimasti per garantire cibo alle loro famiglie L'articolo Rafah, folla assalta sito distribuzione aiuti: spari in aria per disperdere la folla proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rafah, folla assalta sito distribuzione aiuti: spari in aria per disperdere la folla

