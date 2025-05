Radio Zeta Future Hits Live 2025 | il 1 giugno un cast eccezionale in diretta su Radio Zeta e RTL 102 5

Il 1° giugno 2025, il Centrale del Foro Italico di Roma ospiterà la 4ª edizione di Radio Zeta Future Hits Live, un evento imperdibile con un cast eccezionale in diretta su Radio Zeta e RTL 102.5. Questa manifestazione rappresenta non solo un momento di grande musica, ma anche il debutto della nuova campagna di Radio Zeta, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano.

Radio Zeta Future Hits Live torna per la sua 4 a edizione domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico di Roma. L’evento sarà anche l’occasione per il grande debutto della nuova campagna di Radio Zeta. Dopo l’esordio nell’estate del 2022, il Radio Zeta Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento. Anche quest’anno, il Festival della Generazione Zeta porterà sul palco un cast straordinario di artisti e le canzoni che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate... 🔗 Leggi su 361magazine.com