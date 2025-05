Radio Kiss Kiss arriva a Napoli Annalisa in concerto alla prima tappa del nuovo tour estivo

Radio Kiss Kiss sbarca a Napoli con l'apertura del suo nuovo tour estivo "Kiss Kiss Way. We Live. You Play". La prima tappa, in programma per sabato 31, vedrà sul palco anche Annalisa, pronta a deliziare il pubblico con le sue hit più amate. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e dell'energia estiva!

Anche Annalisa arriva a Napoli per la prima tappa del nuovo tour estivo di Radio Kiss Kiss “Kiss Kiss Way. We Live. You Play”. Ci sarà anche Annalisa alla prima tappa del nuovo tour estivo nazionale di Radio Kiss Kiss “Kiss Kiss Way. We Live. You play” che parte da Napoli. Sabato 31 alle 20 ... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Radio Kiss Kiss arriva a Napoli, Annalisa in concerto alla prima tappa del nuovo tour estivo

