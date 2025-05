Raccordo Perugia-Bettolle nuovi cantieri Anas | chiusure al traffico e modifiche alla viabilità

Il raccordo Perugia-Bettolle sarà interessato da nuovi cantieri e modifiche alla viabilità a causa di lavori di risanamento della pavimentazione. Anas informa che gli interventi, che includono la realizzazione di asfalto drenante, si svolgeranno tra Madonna Alta e Corciano in direzione Bettolle. Si registreranno chiusure al traffico, pertanto è consigliabile prestare attenzione e pianificare i percorsi alternativi.

