Raccolta rifiuti a San Giorgio del Sannio tangenti da 20mila euro per l’appalto | l’inchiesta

Un'indagine della DDA di Napoli ha svelato un presunto sistema di corruzione a San Giorgio del Sannio, riguardante un appalto per la raccolta dei rifiuti. Al centro delle accuse, tangenti di 20mila euro per favorire la seconda classificata in cambio di un sostegno elettorale di 4mila voti. L'inchiesta mette in luce il possibile condizionamento nell'assegnazione dei lavori pubblici nel comune.

Tempo di lettura: 3 minuti Revocare un appalto per consentire il subentro alla seconda classificata in cambio di un consistente appoggio elettorale, ben 4mila voti: c’è anche questo nell’indagine della Dda di Napoli su un sistema che sarebbe stato volto a condizionare l’assegnazione dei lavori pubblici tra Campania e Sicilia; inchiesta che vede 34 persone indagate, tra politici, amministratori e funzionari pubblici, intermediari e imprenditori. Al centro del presunto sistema ci sarebbe Nicola Ferraro, 64enne di Casal di Principe, già condannato in via definitiva per avere ricoperto il ruolo di referente del clan dei Casalesi proprio nel settore appalti... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raccolta rifiuti a San Giorgio del Sannio, tangenti da 20mila euro per l’appalto: l’inchiesta

Su questo argomento da altre fonti

Due giugno: ecco come cambia la raccolta rifiuti; Crisi a Palazzo San Giorgio, il Cantiere Civico si smarca: «Venuta meno la fiducia nell'accordo politico; Incidente sulla Torino-Aosta all’altezza di San Giorgio: traffico bloccato, due feriti; Appalti truccati, chiesto l'arresto per 27 persone: ci sono anche un ex sindaco sannita ed un direttore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

San Giorgio, raccolta differenziata al 67%: "Serve l’impegno di tutti per migliorare" - «In base a questi dati – spiega – il nostro Comune si colloca al 51° posto su 57 tra i Comuni dell’ambito SCS sia per percentuale di raccolta differenziata ... Questo mese abbiamo registrato 171 kg di ... 🔗Secondo primailcanavese.it

San Giorgio Canavese: ma la raccolta differenziata la sai fare? - San Giorgio alza la voce sulla raccolta differenziata. E non lo fa con orgoglio ... I numeri parlano chiaro: 171 chilogrammi di rifiuti indifferenziati pro capite all’anno, a fronte di una media SCS ... 🔗Da giornalelavoce.it

Dieci milioni per riciclare nel modo giusto: finanziati 87 progetti - Foraggiate idee innovative, sistemi di raccolta rifiuti in acqua, isole ecologiche mobili per raccogliere particolari categorie e sistemi per prevenire la produzione di rifiuti nelle mense e ridurre g ... 🔗Come scrive milanotoday.it