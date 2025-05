"Ogni Maledetto Fantacalcio" | il nuovo film in uscita su Netflix

Preparati a scoprire "Ogni Maledetto Fantacalcio", il nuovo film su Netflix che celebra il fenomeno del fantacalcio, una vera e propria passione per molti. Tra risate e situazioni surreali, il film esplora come questo gioco possa influenzare relazioni, amicizie e persino le dinamiche quotidiane. Un'avventura che promette di divertire e far riflettere gli amanti del fantasy calcistico!