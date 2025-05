Quiz! Quanto sai sull’eroe del Liverpool Mohamed Salah?

Scopri quanto conosci davvero Mohamed Salah, l'eroe del Liverpool, protagonista di una stagione memorabile. Dalla vittoria in Premier League al prestigioso Golden Boot, l'attaccante egiziano ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi. In questo quiz, metti alla prova le tue conoscenze su Salah e le sue imprese in campo. Sei pronto a scoprire se sei un vero fan?

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mohamed Salah ha goduto della stagione da ricordare a Liverpool. Il vincitore della Premier League, Golden Boot e regista Victor, l’Egiziano, ha anche scritto un nuovo contratto sul Merseyside che ha soddisfatto la metà rossa della città senza fine. Quattrofourtwo “L’ultimo incarico di quiz ti metterà alla prova su tutto” il re egiziano “, dai suoi primi giorni al Chelsea ai suoi momenti d’oro mentre con Jurgen Klopp e ora Arne Slot. Ti potrebbe piacere Salah ha inciso il suo nome nel folklore di Liverpool negli ultimi anni, insieme ai grandi moderni Virgil Van Dijk e Trent Alexander-Arnold... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Quiz! Quanto sai sull’eroe del Liverpool Mohamed Salah?

Altre fonti ne stanno dando notizia

Quiz: arriva Wonder Woman, quanto ne sai sull'eroina DC Comics? - E tu, quanto ne sai su Wonder Woman? Vuoi metterti alla prova o ripassarne la storia prima dell'atteso film? Allora rispondi correttamente alle domande del nostro quiz! In uscita il primo giugno, ... 🔗Segnala film.it

[QUIZ] Sai tutto di Avengers? Domande e super curiosità del film corale di Marvel e Disney!