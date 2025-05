Quindici aziende in cerca di personale a San Vito | ecco come candidarsi

Mercoledì 25 giugno, San Vito al Tagliamento ospiterà un Recruiting Day dedicato a chi cerca lavoro. Quindici aziende locali saranno presenti all'evento, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune e altri enti. Scopri come candidarti e cogli l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro.

Si svolgerà mercoledì 25 giugno il prossimo Recruiting day in programma a San Vito al Tagliamento. L'evento è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune, il Consorzio di sviluppo economico locale Ponte Rosso Tagliamento e il Polo tecnologico Alto Adriatico "A...

