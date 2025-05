Quindici aziende in cerca di personale a San Vito | ecco come candidarsi

Mercoledì 25 giugno, San Vito al Tagliamento ospiterà un Recruiting Day dove quindici aziende locali cercano personale. L'evento, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune e altre istituzioni, offre un’importante opportunità per chi è in cerca di lavoro. Scopri come partecipare e presentare la tua candidatura per nuove possibilità professionali.

Si svolgerà mercoledì 25 giugno il prossimo Recruiting day in programma a San Vito al Tagliamento. L'evento è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune, il Consorzio di sviluppo economico locale Ponte Rosso Tagliamento e il Polo tecnologico Alto Adriatico

