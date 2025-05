Quella scelta fatta per amore Agnese Pini e le domande di tutti

A Bologna, il 27 maggio 2025, la direttrice di QN-il Resto del Carlino, Agnese Pini, rivela la sua incredibile storia personale: a soli tredici anni ha scoperto che suo padre, don Pini, era un sacerdote. Questa rivelazione ha scatenato una serie di domande e un cammino di ricerca della propria identitĂ che la accompagnano da allora. Un racconto che intreccia amore, scelte e incertezze.

Bologna, 27 maggio 2025 – Agnese Pini aveva tredici anni quando, aprendo per caso un vecchio album in un cassetto di casa, scoprì che suo padre era stato un sacerdote: don Pini. Da lì nacquero dubbi, domande, un’identitĂ da ricostruire. Ventisei anni dopo, la direttrice di QN-il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! ha trasformato quel percorso in un libro edito da Garzanti, il suo secondo: ’ La verità è un fuoco’. Presentato ieri al Mast nell’ambito della rassegna ’ Le voci dei libr i’, in dialogo con lo psicoanalista Stefano Bolognin i, Pini ha raccontato la forza, il dolore e la rinascita seguiti a quella “veritĂ di fuoco”... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Quella scelta fatta per amore”. Agnese Pini e le domande di tutti

Approfondimenti da altre fonti

“Scrivere di mio padre? Una rinascita”. Agnese Pini e la cultura come atto di resistenza, l’amore come scelta radicale; Agnese ed Enrico: il drammatico scontro a Uomini e Donne che scuote i fan. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Quella scelta fatta per amore”. Agnese Pini e le domande di tutti - Bologna, 27 maggio 2025 – Agnese Pini aveva tredici anni quando, aprendo per caso un vecchio album in un cassetto di casa, scoprì che suo padre era stato un sacerdote: don Pini. Da lì nacquero dubbi, ... 🔗Segnala msn.com

Agnese Pini, il nuovo libro: «Papà, è vero che eri un prete?» - A 13 anni scopre il passato del padre. E decide di affrontarlo. Esce martedì 20 maggio per Garzanti il libro della direttrice di «Quotidiano Nazionale». Una confessione a cuore aperto e una storia d’a ... 🔗msn.com scrive

Agnese Pini, 'mio padre prete e le domande necessarie' - A 13 anni Agnese Pini scopre in fondo a un cassetto un piccolo album rosso con le foto di un giovane sacerdote, è Don Pini, suo padre che ha lasciato tutto per amore di una ragazza dagli occhi verdi, ... 🔗Riporta ansa.it

The Choice - Gabby and Travis Marriage #youtuber #fanvidfeed