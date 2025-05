Quattrocento chiamate al giorno al centralino della Misericordia

Nel 2024, la Misericordia ha registrato un aumento del 6% nei servizi, gestendo circa quattrocento chiamate al giorno al suo centralino. L'assemblea dei soci ha approvato un bilancio in lieve attivo, nonostante le ingenti spese straordinarie sostenute per riparazioni, inclusi l'impianto di refrigerazione e un'ambulanza, per un totale di quasi 100mila euro. Un impegno costante verso la comunitĂ e il miglioramento dei servizi offerti.

La Misericordia ha di nuovo aumentato i suoi servizi (+6% totale) nel 2024 e l'assemblea dei soci ha approvato un bilancio in lieve attivo malgrado alcune ingenti spese straordinarie (quasi 100mila euro) sostenute lo scorso anno per riparare l'impianto di refrigerazione e una delle ambulanze. Per dare un'idea della notevole attivitĂ quotidiana della Misericordia di Montale bastino due dati: il numero delle chiamate telefoniche gestite dal centralino (una media di 400 al giorno), i picchi di servizi che in certi giorni dell'anno hanno superato i 150 e il numero, pari quasi a zero, delle richieste di servizio respinte (solo 19 in un anno)...

