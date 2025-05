Quarto incidente della giornata | scooter centrato da un' auto anziano a Cattinara

Un nuovo incidente stradale ha segnato la giornata a Cattinara, coinvolgendo un anziano di 84 anni mentre era in sella al suo scooter. L'evento, avvenuto in via Giulia nel pomeriggio, ha richiesto l'intervento della polizia locale e dei servizi sanitari di emergenza, che hanno trasportato l'uomo all'ospedale per le necessarie cure. Le circostanze dell'incidente sono attualmente sotto indagine.

Un anziano di 84 anni è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in via Giulia verso le 15. L'uomo si trovava a bordo del suo scooter quando, per ragioni al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118, è...

