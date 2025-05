Quanto ha speso la Fiorentina per il riscatto di Fagioli dalla Juventus

Nicolò Fagioli ha intrapreso una nuova avventura con la Fiorentina, dopo aver lasciato la Juventus. Il club viola ha investito una somma significativa per il suo riscatto, segnando un passo cruciale nella carriera del giovane talento. Per Fagioli, questo trasferimento rappresenta l'opportunità di diventare protagonista e ritrovare la serenità lontano da Torino. Scopriamo quanto ha speso la Fiorentina per assicurarsi il giocatore.

Nicolò Fagioli aveva bisogno di cambiare aria per trovare serenità. Lasciare Torino e la Juventus per diventare protagonista: ci è riuscito a... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

