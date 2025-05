Quanti bambini sono nati a Roma nel 2024 e in quali municipi | la mappa

Nel 2024, Roma ha registrato 17.369 nascite, segnando un incremento di 766 rispetto all'anno precedente. I municipi V e VI si confermano i più prolifici, mentre sei dei quindici municipi non superano le mille nascite. Inoltre, si osserva un trend in crescita nell'età delle madri, con un aumento significativo nelle gruppi di età tra i 35 e i 44 anni. Scopri la mappa dettagliata delle nascite a Roma.

