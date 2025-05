Quando si giocano i playout di Serie B | si va verso Sampdoria-Salernitana nelle uniche date possibili

Il Consiglio Federale ha stabilito le nuove date per i playout di Serie B, con Sampdoria e Salernitana pronte a sfidarsi il 15 e 20 giugno. Queste decisioni arrivano dopo il caos scoppiato attorno al Brescia, che rischia la retrocessione in C a causa di una possibile penalizzazione. Scopri di più sui dettagli e le implicazioni di queste cruciali partite.

Le nuove date per giocare i playout di Serie B decise dal Consiglio Federale dopo il caos Brescia: si va verso Sampdoria-Salernitana il 15 e 20 giugno. In questo caso Frosinone salvo e Brescia in C dopo l'eventuale penalizzazione... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Quando si giocano i playout di Serie B: si va verso Sampdoria-Salernitana nelle uniche date possibili

