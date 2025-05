quando si considera un ostacolo il rispetto dello stato di diritto si scrive giustizia si legge orwell

Nell'attuale contesto globale, il rispetto dello stato di diritto è spesso visto come un ostacolo alla giustizia, evocando richiami orwelliani. Jacopo Giliberto analizza come l'antisemitismo moderno, mutato nei termini ma costante nelle sue radici, rispecchi questa realtà distorta, mentre la narrazione mediatica, talvolta manipolata, contribuisce a perpetuare divisioni e conflitti. Un articolo che invita a riflettere su linguaggio e verità.

Al direttore - “Sionisti” is the new “juden”. Jacopo Giliberto Come diceva Jean Paul Sartre, l’antisemita moderno non ha bisogno di cambiare idea, gli basta solo cambiare parola. Al direttore - Foto vecchie di mesi per documentare oggi la “strage di nove figli di una dottoressa a Gaza”, circostanze e nomi incerti e contraddittori, annunci senza alcun riscontro in documenti reali e certificati, come quello della imminente morte per fame, addirittura il giorno dopo per chi leggeva, di 14.000 bambini di Gaza. Foto di veri bambini denutriti iracheni, scattate nel 2017, spacciate come scattate oggi a Gaza e sparate a raffica sui social da persone in buona e in cattiva fede... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it