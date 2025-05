quando la storia incontra l ia un dialogo impossibile con stalin

Nel mio ultimo libro, "Intervista a StalinAI", esploro un'idea provocatoria: cosa accadrebbe se potessimo dialogare con Joseph Stalin, non solo sulla sua era, ma anche sugli eventi successivi alla sua morte nel 1953? Attraverso un'intelligenza artificiale, tento di ricreare un confronto tra passato e presente, dando voce a domande che sfidano le nostre comprensioni storiche e morali.

Cosa accadrebbe se potessimo sederci di fronte a Joseph Stalin e fargli domande non solo sulla sua epoca, ma anche su tutto ciò che è accaduto dopo la sua morte nel 1953? Questa domanda apparentemente impossibile ha dato vita al mio ultimo libro “Intervista a StalinAI”, un esperimento che utilizza l’intelligenza artificiale per ricreare uno dei personaggi più controversi del XX secolo. L’idea è nata da una sfida intellettuale: come intervistare un personaggio storico senza inserire le proprie opinioni personali? La soluzione è arrivata dall’intelligenza artificiale, che potesse diventare un interlocutore imparziale, basandosi esclusivamente sul carattere e le convinzioni di Stalin come emergono da documenti storici e testimonianze dell’epoca... 🔗 Leggi su Formiche.net