Quando gioca Sinner contro Gasquet al Roland Garros data e orario del prossimo incontro

Jannik Sinner scenderà in campo al Roland Garros mercoledì 28 maggio, sfidando il francese Richard Gasquet non prima delle 20:15. Scopri tutto sull'incontro, le statistiche e le aspettative per questa attesa partita nel torneo parigino. Continua a leggere per maggiori dettagli!

Jannik Sinner tornerà in campo al Roland Garros mercoledì 28 maggio, in orario non prima delle 20:15. Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo avversario, Richard Gasquet... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Quando gioca Sinner contro Gasquet al Roland Garros, data e orario del prossimo incontro

