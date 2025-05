Quando è morta davvero Chiara Garlasco la svolta sull’ora dell’omicidio Alibi di Sempio a rischio

Nel controverso caso di Chiara Garlasco, la recente riapertura delle indagini potrebbe riscrivere la storia dell'omicidio, rimettendo in discussione l'ora della sua morte e l'alibi di Sempio. Mentre esperti e investigatori analizzano nuovamente la scena del crimine, nuove evidenze emergono, alimentando il dibattito su un delitto che ha affascinato e tormentato l'Italia per anni.

Nel complesso e mai sopito mistero del delitto di Garlasco, una nuova e potenzialmente decisiva svolta potrebbe rimettere in discussione tutto ciò che si è sempre creduto. La scena del crimine, analizzata per anni sotto ogni angolazione, torna ora sotto i riflettori grazie alla riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia. Al centro di questa rilettura c’è un errore che risale al momento cruciale della condanna di Alberto Stasi: l’impronta numero 33, ben visibile sulla scala interna della villetta dei Poggi, non fu mai adeguatamente considerata in sede processuale. Un dettaglio apparentemente marginale, ma che potrebbe rappresentare la chiave per comprendere cosa accadde davvero la mattina del 13 agosto 2007... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, l'ultima testimone: il rancore di Stefania Cappa per Chiara Poggi - Porta a porta 21/05/25