Quando arriva il rimborso del Modello 730 2025

Il rimborso del Modello 730/2025 è un momento atteso per molti contribuenti in credito. Questo articolo esplorerà le tempistiche di accredito, che dipendono dalla presentazione della dichiarazione, e fornirà chiarimenti su cosa fare per chi non è attualmente occupato. Scopriamo insieme come gestire le diverse situazioni fiscali legate al rimborso.

Per i contribuenti che dovessero essere in credito, il rimborso relativo al Modello 7302025 arriva con la prima busta paga utile, in base alla data nella quale la dichiarazione dei redditi è stata presentata. Ma cosa succede se non si lavora in più? Ricordiamo che ogni anno i lavoratori dipendenti e i pensionati sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi precompilata o ordinaria. Quest’anno la scadenza è stata fissata la 30 settembre 2025. Gli scenari per i contribuenti. A seguito della presentazione del Modello 7302025, nel caso in cui il contribuente dovesse essere a credito, può chiedere il rimborso di quanto pagato in più... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quando arriva il rimborso del Modello 730/2025

