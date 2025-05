Qualità e sicurezza nella produzione del miele un' equipe straniera per migliorare gli standard dell' Asp

Un progetto internazionale si propone di elevare gli standard di qualità e sicurezza nella produzione del miele. L'Asp di Agrigento accoglie una delegazione di esperti Erasmus, composta da professionisti provenienti da vari Paesi europei, che collaborano per uniformare le best practices del settore. L'iniziativa mira a garantire prodotti di alta qualità e sicuri per i consumatori, promuovendo la valorizzazione del miele mediterraneo.

Un progetto internazionale per uniformare gli standard di qualità e sicurezza nella produzione del miele. L'Asp di Agrigento ospita una delegazione di esperti Erasmus. Da alcuni giorni, in azienda, è presente un'equipe multidisciplinare giunta da diversi Paesi europei per discutere di qualità

