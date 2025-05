Qualità della vita Lecco è il paradiso dei bambini e Como coccola gli anziani

Il lago di Como, famoso per la sua bellezza, si distingue anche per la qualità della vita che offre ai suoi abitanti. Lecco si fa notare come la prima provincia italiana per il benessere dei bambini da 0 a 14 anni, mentre Como si posiziona al quarto posto per il supporto agli anziani. Un paradiso per tutte le generazioni, dove si cresce e si invecchia in serenità.

Sul lago di Como si cresce e si invecchia bene. Abituati a scalare le classifiche quando si parla di turismo, adesso sul Lario si sono assicurati anche un altro primato: Lecco è la prima provincia in Italia per il benessere dei bambini tra 0 e 14 e Como è al quarto posto in quella che riguarda la qualità di vita degli over 65. Indici generazionali in Lombardia. A certificarlo è il report del Sole 24 Ore dedicato agli Indici generazionali che ogni anno fotografa il benessere di bambini, giovani e anziani sul territorio italiano, misurando la qualità dei servizi a loro rivolti. Lecco si è piazzata al primo posto per la fascia di età più delicata, quella dell'infanzia e della prima adolescenza, sulla base di una classifica che prendeva in considerazione diversi fattori tra cui: Il tasso di fecondità...

Cosa riportano altre fonti

QUALITA' DELLA VITA LECCO PRIMA IN LOMBARDIA