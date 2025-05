Qualità della vita dei bambini | Brindisi risale ma resta in fondo alla classifica

Brindisi, pur mostrando segnali di crescita nella qualità della vita dei bambini, rimane tra le province con le performance più basse. Con una popolazione infantile in costante calo—da 12 milioni nel 1982 a 7.019.165 oggi—l'Italia affronta un futuro preoccupante, con il rischio di un dimezzamento dei ragazzi under 14 entro il 2080. L’ultima indagine del Sole 24 Ore mette in luce questa crisi demografica nel Sud.

