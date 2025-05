Qualità della vita Campania bocciata dal Sole 24 Ore | i dati a Salerno

L'ultimo rapporto de Il Sole 24 Ore certifica una nuova bocciatura per la qualità della vita in Campania, con Napoli che si posiziona tra le città meno favorevoli per bambini e giovani. I dati di Salerno evidenziano significative criticità, rendendo necessaria una riflessione approfondita sulle condizioni di vita e sul benessere delle diverse fasce d'età nella regione.

Qualità della vita, Campania bocciata e Napoli tra le città fanalino di coda per i bambini e i giovani. È quanto emerge dall'indagine sulla qualità della vita per fasce d'età pubblicata oggi sulle pagine de Il Sole 24 Ore. Le classifiche, che misurano rispettivamente il benessere di anziani... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Qualità della vita, Campania bocciata dal Sole 24 Ore: i dati a Salerno

Altre fonti ne stanno dando notizia

Qualità della vita: Campania bocciata dal Sole 24 Ore, Napoli penultima in Italia; Qualità della vita, Campania bocciata da indagine del “Sole 24 Ore”; Qualità della vita 2025, bocciata la Campania: Napoli al 104esimo posto; Qualità della vita, Il Sole 24 Ore: bocciata la Campania, Salerno al 91esimo posto -. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

#crozza #feltri sui poveri e la percezione della qualità ?? #calenda #fratellidicrozza #shorts #short