Qualità della vita Campania bocciata dal Sole 24 Ore | i dati a Salerno

Un recente studio de Il Sole 24 Ore ha bocciato la qualità della vita in Campania, evidenziando dati allarmanti per Salerno e Napoli, considerate tra le città meno favorevoli per bambini e giovani. L'indagine, che analizza il benessere per fasce d'età, solleva interrogativi sul futuro di queste aree, evidenziando la necessità di interventi significativi per migliorare le condizioni di vita della popolazione.

Qualità della vita, Campania bocciata e Napoli tra le città fanalino di coda per i bambini e i giovani. È quanto emerge dall'indagine sulla qualità della vita per fasce d'età pubblicata oggi sulle pagine de Il Sole 24 Ore. Le classifiche, che misurano rispettivamente il benessere di anziani...

