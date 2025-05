Qual era il cocktail bar di Lorenzo Cochis La Russa a Milano chiuso dai condomini che si lamentavano per il rumore

Il Parea Bistrot, aperto nel 2022 a Milano da Lorenzo Cochis La Russa, ha attirato l'attenzione per la sua chiusura dovuta alle lamentele dei condomini riguardo al rumore. Situato in via Vigna, nel quartiere Cinque Vie, il locale ha rappresentato un ambizioso progetto imprenditoriale, ma ha dovuto affrontare le sfide legate alla convivenza tra attività commerciali e residenze.

Il Parea Bistrot in via Vigna a Milano (Cinque Vie) è stato aperto nel 2022 da Lorenzo Cochis La Russa, secondogenito del presidente del Senato e capogruppo di Fratelli d'Italia per il Municipio 1, con due soci. Il locale ha chiuso di recente dopo le proteste dei condomini, che hanno fatto causa al bar... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Qual era il cocktail bar di Lorenzo Cochis La Russa a Milano, chiuso dai condomini che si lamentavano per il rumore

