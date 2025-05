Putin nuova strategia di attacco dei droni Stordiscono il bersaglio con manovre imprevedibili poi il colpo a sorpresa

La Russia ha rivisitato la propria strategia di attacco con droni, introducendo manovre imprevedibili per stordire i bersagli. Questa evoluzione tattica mira a eludere le difese aeree ucraine, consentendo colpi a sorpresa devastanti. La combinazione di lanci ad alta quota e sofisticate tecniche di aggressione segna un passo significativo nell'evoluzione del conflitto e mette alla prova la resilienza delle forze ucraine.

La Russia ha cambiato la sua strategia d?impiego dei droni d?attacco, adottando tattiche aggressive e sofisticate per superare le difese aeree dell'Ucraina. Con lanci ad alta quota e

