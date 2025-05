Putin continua a colpire l’Ucraina | la pace è ancora lontana?

Negli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina, Vladimir Putin continua a intensificare le sue offensive, allontanando ulteriormente la prospettiva di una pace duratura. In questo contesto, le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump rendono evidente il crescente discontento verso le azioni russe, evidenziando le tensioni persistenti tra Stati Uniti e Cremlino. Cosa potrebbe riservare il futuro per la regione e per le relazioni internazionali?

“ Non sono contento di Putin. Non mi piace quello che sta facendo. Non so cosa gli sia successo ”. Il presidente americano Donald Trump ha scelto la linea rossa che corre tra la Casa Bianca e il Cremlino, ma ha parlato a favore di telecamera, esprimendo tutto il suo dissenso nei confronti dell’omologo russo che ha ordinato o comunque approvato una delle più intense ondate di bombardamenti sull’Ucraina dall’inizio della guerra. Oltre 360 tra missili di precisione e droni kamikaze sono stati lanciati dai vettori russi in quello che è stato definito un “ attacco combinato ” che ha registrato raid aerei in 15 settori, e ha letteralmente congelato i progressi che avrebbero dovuto portare ai colloqui del Vaticano, annullati, per accordare una tregua e negoziare i termini di una pace tra Kiev e Mosca... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Putin continua a colpire l’Ucraina: la pace è ancora lontana?

Su questo argomento da altre fonti

Intensificati gli attacchi russi, Trump: Putin è impazzito. Il Cremlino: Reazioni emotive - Peskov: Nuovi scambi di prigionieri saranno legati all'esito dei negoziati; Guerra Ucraina-Russia, le news del 26 maggio. Merz: “Stop ai limiti di gittata delle armi per Kiev”; Guerra Ucraina, Zelensky: È la totale impunità di Putin la causa dei raid; Ucraina - Russia, le notizie di domenica 25 maggio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guerra in Ucraina, la versione di Vladimir Putin: "Russia costretta, non è colpa nostra" - Al 1.188° giorno di guerra in Ucraina, l’UE minaccia nuove sanzioni per colpire l’economia russa, mentre Putin si pronuncia sul conflitto. 🔗Riporta notizie.it

Ucraina, Putin davvero vincere la guerra? «I segni di cedimento russi sono sempre più evidenti». Cosa sappiamo - Un misto tra poker e scacchi, tra bluff e pugno di ferro. La strategia di Putin è trasparente. Spingere la guerra all’estremo, colpire con raid a tappeto le città ... 🔗Secondo ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina, Occidente revoca le restrizioni sulla gittata dei missili - La Russia risponde alle revoche delle restrizioni sulle armi a lunga gittata per l’Ucraina. Ultimi sviluppi sul conflitto. 🔗blogsicilia.it scrive

Ucraina, von der Leyen: Putin vuole colpire la stabilità dell'Europa