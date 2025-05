Pupi Avati | Politica troppo divisa sembra che mie proposte non interessino

Pupi Avati, regista di fama, esprime il suo disincanto riguardo alla politica italiana, sottolineando che le sue proposte non sembrano suscitare interesse. In un'intervista all'Adnkronos, Avati rivela di non aver ancora ricevuto il tanto atteso appuntamento dal ministro Giorgetti e riflette sulla sua posizione distante dalle dinamiche politiche.

(Adnkronos) – "Il ministro Giorgetti? Non lo ha ancora sentito, ha detto che mi darà un appuntamento. Io ho sempre fatto il regista cinematografico avulso da queste appartenenze politiche quindi se qualcuno è interessato alle mie proposte bene, altrimenti pazienza''. Così Pupi Avanti all'Adnkronos, torna su quanto aveva affermato nel corso della 70esima edizione dei . L'articolo Pupi Avati: “Politica troppo divisa, sembra che mie proposte non interessino” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pupi Avati: “Politica troppo divisa, sembra che mie proposte non interessino”

