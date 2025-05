Puoi venire con me? | la richiesta di Corretja spiazza Sinner Poi il numero 1 capisce e si inginocchia per omaggiare Nadal

Nel corso del match vinto contro Rinderknech, Jannik Sinner ha sorpreso tutti con un gesto di profondo rispetto nei confronti di Rafa Nadal. Inginocchiandosi davanti alla targa dedicata allo spagnolo al Roland Garros, Sinner ha espresso il suo sincero apprezzamento per un grande campione. "Cosa posso dire? È stato un giocatore davvero speciale", ha commentato, sottolineando l'importanza del momento per il tennis.

Un bellissimo gesto per ringraziare a un grande campione. Al termine del match vinto contro Rinderknech, Jannik Sinner ha reso omaggio a Rafa Nadal inginocchiandosi davanti alla targa che il Roland Garros ha dedicato allo spagnolo. "Cosa posso dire? È stato un giocatore davvero speciale ", ha affermato l'altoatesino invitato da Alex Corretja a spendere qualche parola per il Re della terra rossa. L' ex numero 2 al mondo e due volte finalista al Roland Garros, ha inizialmente sorpreso l'altoatesino dopo la consueta intervista in campo post match. "Puoi venire con me?", è stata infatti la richiesta di Corretja al tennista italiano che ha accolto la proposta nonostante un po' di stupore...