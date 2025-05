Pullman Stp danneggiato sindacati | Intervenire per tutelare lavoratori e passeggeri

Un recente atto di vandalismo ha colpito un autobus della STP a Sant’Elia, suscitando preoccupazione tra sindacati e lavoratori. Filt Cgil, Fits Cisl e Uiltrasporti hanno lanciato un appello urgente per garantire la sicurezza di passeggeri e dipendenti, chiedendo interventi concreti per prevenire simili episodi in futuro.

Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta di Filt Cgil, Fits Cisl e Uiltrasporti in merito al danneggiamento di un bus Stp, pochi giorni fa. Nella serata del 24 maggio 2025 si è verificato, al rione Sant'Elia, un ennesimo grave episodio con lancio di sassi contro un autobus della

