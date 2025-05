Pulizia dei marciapiedi e delle aree pedonali ecco il nuovo mezzo in dotazione ad Aamps

Aamps introduce un innovativo mezzo di pulizia chiamato "Glutton", progettato per mantenere marciapiedi e aree pedonali in perfette condizioni. Questo dispositivo è capace di aspirare mozziconi di sigaretta, cartacce, lattine, brick per bevande e anche deiezioni canine, garantendo un ambiente urbano più pulito e accogliente. Grazie al suo tubo flessibile di 125 millimetri, "Glutton" promette un’efficace e rapida raccolta dei rifiuti.

Si chiama "Glutton" ed è il nuovo mezzo in dotazione ad Aamps per pulire marciapiedi ed aree pedonali da mozziconi di sigaretta, cartacce, lattine, brick per le bevande e perfino le deiezioni canine. Con un tubo flessibile dal diametro di 125 millimetri, è in grado di aspirare i rifiuti con...

