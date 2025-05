Puglia sette nuovi sindaci | c’è chi ha vinto per due voti Taranto Massafra e Triggiano | ballottaggi Elezioni amministrative

In Puglia, i recenti ballottaggi per le elezioni amministrative hanno portato all'elezione di sette nuovi sindaci, in un clima di grande competizione. A Taranto, la sfida finale vedrà contrapporsi Pietro Bitetti del centrosinistra e Francesco Tacente sostenuto da Udc e Lega, mentre a Massafra il duello sarà tra Gianfranca Zaccaro ed Emanuele Fisicaro, rappresentanti di liste civiche e partiti di destra.

A Taranto il ballottaggio (8-9 giugno) sarà fra Pietro Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (Udc, alcune liste civiche e sostegno della Lega). A Massafra si sfideranno al ballottaggio Gianfranca Zaccaro (Udc più civiche) ed Emanuele Fisicaro, candidato da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ballottaggio anche a Triggiano ballottaggio: sarà fra Mauro Battista (civiche) e Giuseppe Toscano (M5S più civiche). Negli altri sette Comuni pugliesi al voto, tutti sotto i quindicimila abitanti, eletti i sindaci. Clamoroso a Lesina dove Di Mauro ha vinto con 1300 voti mentre Amirante si è fermata a 1298... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, sette nuovi sindaci: c’è chi ha vinto per due voti. Taranto, Massafra e Triggiano: ballottaggi Elezioni amministrative

Su questo argomento da altre fonti

Puglia, sette nuovi sindaci: c'è chi ha vinto per due voti. Taranto, Massafra e Triggiano: ballottaggi; Elezioni comunali, urne chiuse. Alle 23 vota il 43,85%; Elezioni comunali 2025: tutte le sfide per il sindaco nei capoluoghi al voto; Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni». 🔗Cosa riportano altre fonti

Puglia, sette nuovi sindaci: c’è chi ha vinto per due voti. Taranto, Massafra e Triggiano: ballottaggi Elezioni amministrative - A Taranto il ballottaggio (8-9 giugno) sarà fra Pietro Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (Udc, alcune liste civiche e sostegno della Lega). A Massafra si sfideranno al ballottaggio Gianfran ... 🔗noinotizie.it scrive

I nuovi sindaci già eletti in Puglia e Basilicata: ecco i loro nomi - Le elezioni comunali in Puglia e in Basilicata hanno decretato i nomi dei nuovi primi cittadini che governeranno le cittadine pugliesi e lucane. Ecco tutti i nomi dei sindaci neoeletti nelle due regio ... 🔗Da informazione.it

I nuovi sindaci di Puglia e Basilicata: ecco i nomi - In Basilicata invece sono stati eletti i primi due sindaci lucani di questa tornata elettorale: il primo è Giuseppe Candela, alla guida dell’amministrazione comunale di Irsina, in provincia di Matera. 🔗Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Via libera del Consiglio dei Ministri a sette nuovi impianti energetici in Puglia e Basilicata